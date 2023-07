Biella 4 Racing, una buona Occhieppo-Graglia FOTO

È stata una “Occhieppo-Graglia” positiva quella che ha visto impegnati in gara gli equipaggi Biella 4 Racing, e che ha portato un doppio podio di Raggruppamento e buone prestazioni al termine dei 35 rilevamenti suddivisi lungo i circa 140 chilometri di manifestazione.

Nella classifica finale il primo a comparire è il navigatore di Scuderia Roberto Tosi, che dettava il ritmo a Maurizio Crapa sulla loro Lancia Fulvia Coupé griffata A.P.V. Classic, giunti ventinovesimi assoluti e quarti di 6° Raggruppamento. “Bella gara”, commenta Roberto Tosi, “organizzata in maniera egregia sia dalla Bracco che dal direttore Delleani. Per quanto ci riguarda è stata la nostra migliore prestazione, anche se la posizione in classifica non lo evidenzia, ma semplicemente perché il livello era molto alto. Tanti concorrenti della classica, più esperti ed agguerriti, hanno fatto, ovviamente, meglio di noi. Ma siamo soddisfatti e felici di aver trascorso una giornata con belle persone! Ora vedremo cosa ci riserverà il Biella Classic”. In trentaduesima posizione troviamo Andrea Florio ed Arianna Fior, a bordo della Ford Fiesta MKI, giunti terzi di 7° Raggruppamento.

“Siamo molto contenti”, esordisce Andrea Florio, “ci siamo divertiti ed abbiamo migliorato i nostri risultati lungo la giornata, fatto che ci ha permesso di giungere sul podio del nostro Raggruppamento. Inoltre la soddisfazione di aver superato due fasi eliminatorie negli scontri diretti finali. Il risultato lo dedico sicuramente agli Zii di Arianna, recentemente scomparsi, ma che avranno certamente fatto il tifo per noi”. Concludono quarantatreesimi assoluti e settimi di 4° Raggruppamento, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, al via sulla consueta Fiat 600 D. “La gara è andata bene”, ci racconta Andrea Rosso, “l’intesa con Giovanni migliora sempre più ed il poter incontrare gli amici di Scuderia durante le pause dalla guida nelle manifestazioni è sempre un piacere. Nota stonata la classifica, che continua a non sorriderci nonostante alcune prove molto buone. Bisogna allenarsi a lungo, ma resta di piacevole il rapporto umano che abbiamo ad ogni gara a cui si partecipa”. Terminano in seconda posizione fra le vetture moderne, Paolo Canova e Silvia Gandini, in gara sulla immancabile Subaru Impreza WRX.

“Questa Occhieppo-Graglia è andata decisamente bene”, riferisce Paolo Canova, “ci siamo rifatti di un Valli Biellesi sottotono, ed ora attendiamo fiduciosi il Biella Classic per puntare ad una buona posizione in classifica di Challenge Aci Biella. La giornata è trascorsa piacevole ed in compagnia, ci siamo divertiti, e questo è sempre importante. Un ringraziamento a Silvia che mi ha navigato molto bene”.