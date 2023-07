L’auto di Tasinato in esposizione lunedì sera da Acqua e Farina

Lunedì 17 luglio, dalle ore 18:00, la macchina sportiva del pilota biellese Pierangelo Tasinato resterà in esposizione davanti al locale “Acqua e Farina” per tutta la serata.

Anche quest’anno, la pizzeria sponsorizza e sostiene il rallysta nella famosa competizione “Rally della Lana”, evento affermatissimo del nostro territorio.

Per visionare l’auto da vicino e gustarsi una buona pizza in stile napoletano senza lievito – caratteristica che, da sempre, contraddistingue il locale anche fuori provincia – “Acqua e Farina” si trova a Biella (Riva), in viale Cesare Battisti, 2/C.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 331 5439657

Pagina Instagram: www.instagram.com/acqu.aefarina

Pagina Facebook: www.facebook.com/Acqua-e-Farina-111495754774112