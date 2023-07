Alzati Italia, a Biella il primo circolo provinciale

Riceviamo e pubblichiamo:

“Biella ha bisogno di una forza politica che faccia realmente gli interessi di noi cittadini, che pretenda i nostri diritti da tempo calpestati, che porti la voce di chi in questi anni è stato discriminato. Nasce su territorio il primo Circolo Provinciale Alzati Italia Biella , che non ha posizioni destra o sinistra ma che si limiterà a fare quanto descritto sopra, con attività su tutto il territorio biellese. Sono aperti i tesseramenti per chi crede che si può ancora cambiare.

Per info contattare tramite whats app il numero 3469711851”