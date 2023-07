CGIL Biella: “Accogliere con il lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Basta aprire i giornali locali per scoprire che da diversi mesi la vera emergenza economica del nostro territorio è la difficoltà a reperire mano d’opera, più o meno in tutti i settori. L’indagine Excelsior per il mese di luglio ci dice che quasi il 60% delle aziende farà fatica a reperire il personale richiesto. Certamente una riflessione approfondita varrebbe la pena farla sulle tipologie di contratto proposte, (per più di 2/3 di tipo precario e discontinuo) e sui salari, ma su quella difficoltà tanto incide anche la questione demografica.

Calo della popolazione ed invecchiamento sono questioni certamente nazionali, ma che hanno nel nostro territorio una rilevanza maggiore e per accorgersene basta scorrere alcuni dati: un’età media più alta (49,8 rispetto a 46,2), un tasso di natalità più basso (5,2 rispetto a 6,8). Dati che risentono tra l’altro di una bassissima incidenza di cittadini stranieri nel nostro territorio, appena il 5,62% della popolazione totale rispetto ad una media piemontese che è del 9,55% e a quella nazionale che si attesta intorno all’8% . Lo stesso presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nell’assise annuale dell’UIB di Biella, ha ribadito più volte il problema sostenendo la necessità di avere un nuovo approccio all’immigrazione. In attesa che questo venga discusso, noi pensiamo che si possa anche nella situazione attuale provare a perseguire delle prassi di buon governo.

Il nostro territorio si appresta nuovamente ad accogliere un cospicuo numero di migranti e abbiamo tutte le condizioni per mettere in atto un modello virtuoso, che non limiti il concetto di accoglienza a un pasto e ad un luogo dove dormire (con ampio beneficio per quelle realtà che gestiscono a volte male, i centri di accoglienza), ma che lo trasforma in premessa per un futuro diverso. Abbiamo aziende che cercano dipendenti, c’è un accademia Piemonte che ha come ente capofila Città Studi che è alla ricerca di candidati per i corsi che vengono richiesti dalle imprese e infine un protocollo sottoscritto in Prefettura da tutte le parti sociali non più tardi di un anno fa che sarebbe il caso di utilizzare e valorizzare.

Certo serve la volontà di tutti, anche delle amministrazioni comunali coinvolte e della politica, ma ci pare la via più intelligente per affrontare, almeno parzialmente, alcune criticità del nostro territorio ed evitare situazioni di esclusione sociale che possono essere causa di tensioni ed episodi di microcriminalità”.