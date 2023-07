Street Art Festival, il grazie dell'Ente Manifestazioni Biella Riva FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"La decima edizione dello Street Art Riva Festival è stata un successo sotto tutti i punti di vista: pubblico, qualità degli spettacoli, coinvolgimento della città . Nonostante il maltempo della prima serata ci abbia costretto a qualche modifica sul programma in migliaia si sono riversati per le vie e le piazze di Riva per tutto il week end . Oltre alle tre serate molto partecipate ci teniamo a ricordare l’esibizione che abbiamo voluto offrire gli ospiti dell’Istituto Belletti Bona per portare l’arte di strada a chi non poteva raggiungerci e la performance “il Diritto alla felicità” a cura di Patatrac e Opificio dell’Arte prodotta dalla Cooperativa Domus Laetitia : due momenti diversi ma particolarmente emozionanti di questa edizione.

Ci teniamo a ringraziare:

-la Città di Biella e l’Assessore alle Manifestazioni Massimiliano Gaggino che da sempre aiuta le Associazioni cittadine nella realizzazione di questi eventi

-la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che da anni ci supporta ed ha permesso di far crescere lo Street Art Riva Festival

-gli amici del Circolo di Lessona che da anni portano una anteprima del Ratataplan all’interno del nostro evento

-la Pro loco di Biella e gli amici della Zoo Family

-lo staff di Bolle di Malto per il supporto tecnico ed economico

-tutti gli sponsor che ci hanno supportato sia economicamente che tecnicamente -le associazioni di categoria di Biella Confesercenti ed Ascom

-il gruppo volontari AIB Biella Orso e l’Associazione Amici del Piazzo

Per ultimi vogliamo ringraziare la numerosa “squadra” di volontari che insieme agli animatori dell’Oratorio San Cassiano ha lavorato per tutta la settimana! Cosa ci portiamo a casa? I tantissimi sorrisi di grandi e piccini che ci spronano a metterci al lavoro per la prossima edizione. Grazie alle offerte raccolte potremo donare la cifra di 500 euro alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna".

Paolo Robazza e Andrea Morabito

A nome di tutta la squadra dell’Ente Manifestazioni Biella Riva – Street Art Riva Festival