All'Aravecchia l'addio a Mario Tamarindo, morto in moto a 58 anni

Si svolgeranno venerdì 14 luglio, nella chiesa dell'Aravecchia, i funerali di Mario Tamarindo, l'agente di commercio morto sabato in un incidente avvenuto nella zona di Pettenasco, sul lago d'Orta.

Le esequie verranno celebrate alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo mentre il rosario verrà recitato giovedì, alle 16,30 nella chiesa delle Maddalene. Tamarindo lascia la mamma Liliana, la moglie Barbara e il figlio di lei, Lorenzo.

Rappresentante di commercio nel settore degli occhiali, Tamarindo era noto nel mondo del commercio vercellese e dello sport: moltissime le attestazioni di stima e di lutto che, in questi giorni, stanno raggiungendo la famiglia già colpita, anni fa, da un altro precoce lutto: anche il fratello di Tamarindo, infatti, era morto in moto, in un incidente stradale avvenuto nella zona di Stroppiana.