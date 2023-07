Lutto a Chiavazza, è mancato Filippo Buratti: nel 1968 aveva fondato l'omonima filatura

Il mondo dell'imprenditoria tessile è in lutto per la morte di Filippo Buratti, mancato nei giorni scorsi all'età di 96 anni. Era il fondatore dell'omonima filatura con sede a Chiavazza. Il funerale è stato celebrato ieri, 12 luglio, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza, alla presenza di familiari, amici e dei due figli, Federico e Luisa.

Dopo aver mosso i primi passi nel settore tessile subentrando al padre nell'azienda di famiglia, ha dato vita nel 1968 alla Filati Buratti che, sin dai primi anni di attività, si è specializzata nella produzione di filati in pura seta, fibra naturale tra le più nobili e più fini del mondo, con l'intera produzione stabilita nel rione di Chiavazza così da controllare tutto il ciclo di trasformazione e garantire la qualità del Made in Italy. “Il suo motto era 'ora et labora' – confida il figlio Federico, entrato nel 1983 in azienda e, da 25 anni, alla sua guida – Amava il suo lavoro, totalmente. Fino al 2020, era una presenza fissa in fabbrica dove si recava ogni giorno. Mi ha lasciato in eredità moltissimi insegnamenti, tra cui la passione per questo mestiere”.

Fine collezionista di oggetti orientali, Buratti era un grande appassionato di viaggi e fotografia. “Sapeva unire l'utile al dilettevole – spiega il figlio – Spesso si recava in Oriente per affari ma era profondamente affascinato dalla cultura di quei luoghi. Papà era davvero un fine conoscitore di usanze e costumi di epoche passante e lontane nel tempo. Mancherà tutto di lui”.