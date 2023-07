Non è stato ancora chiarito come sia finita dentro il caminetto la civetta salvata nella giornata di oggi, 13 luglio, a Pollone. A dare l'allarme i residenti.

Sul posto si è portato il personale preposto per il recupero del rapace, apparso fin da subito in buone condizioni. Dopo l'assistenza di rito, il volatile è stato liberato in natura.