Bomba d'acqua si abbatte sul Biellese: alberi a terra, cantine e strade allagate. A Curino evacuata una famiglia

Forti temporali, piogge intense e, in alcuni paesi, grandine di piccola e media dimensione. Il maltempo si è abbattuto ieri sera, 12 luglio, su tutto il Biellese causando in vari punti del territorio danni e disagi alla viabilità.

A Biella il sottopasso di corso San Maurizio è stato chiuso al traffico per la presenza di acqua lungo il tratto stradale. Identica sorte nei paesi della cintura del capoluogo: da Ponderano passando per Gaglianico fino a Sandigliano. A Casapinta, Portula, Valdilana e Masserano molte piante sono cadute sulle carreggiate a causa delle precipitazioni. Sembra che alcuni rami abbiano provocato alcuni danni ad un'auto.

A Candelo, invece, cantine e box auto sono rimasti allagati, così come a Tollegno. Infine, a Curino, un'abitazione ha subito danni al tetto con la caduta di calcinacci: la famiglia (formata da 5 persone) è stata evacuata e ha trovato riparo a casa di familiari. L'edificio è stato dichiarato inagibile.

In azione per la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco, impegnati in circa 20 interventi.