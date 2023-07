Biella, incidente con feriti alla rotonda: due persone in ospedale FOTO

Incidente stradale con feriti lievi a Biella. A rimanere coinvolti, nella mattinata di oggi, 13 luglio, un'auto e un camioncino alla rotonda di via Rosselli, al confine con il vicino comune di Ponderano.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai due malcapitati, poi trasportati in ospedale per le cure del caso in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. La viabilità risulta leggermente rallentata.