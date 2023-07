Investimento di pedone a Biella. È successo poco fa, all'incrocio tra via Bertodano e via Repubblica, a Biella.

A rimanere ferita una donna di 72 anni, travolta sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un 74enne. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale e al personale della Questura per i rilievi di rito, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla malcapitata e il trasporto al Pronto Soccorso in codice verde.