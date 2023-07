Vigliano, mensa scolastica: iscrizioni dal 17 luglio, con molte novità

Da lunedì 17 luglio si aprono le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica 2023/2024: il gestore del servizio ha messo a disposizione degli utenti il portale School Net che sarà accessibile dal sito internet comunal tramite Spid, CIE oppure ottenendo uno user id e una password.

Tramite il nuovo portale, il flusso di comunicazione fra genitori e gestori del servizio sarà più semplice e lineare.All’atto dell’iscrizione saranno infatti dettagliate le modalità di pagamento, che si amplieranno nelle possibilità, includendo infatti anche le tabaccherie, oltre ai tradizionali sportelli bancari e bonifici on line.Non occorrerà più, inoltre, prenotare il pasto tutte le mattine da parte degli studenti, comunicandolo agli insegnanti e da questi al centro cottura. Ai genitori viene richiesto di segnalare unicamente quando non è necessario il pasto, collegandosi tramite smartphone o pc all’applicativo.

Sarà in ogni caso possibile, in caso di necessità, contattare telefonicamente il gestore.Ogni utente del servizio potrà inoltre verificare con facilità il credito residuo, nonché i menù del giorno e del periodo.In ogni caso, dovranno interfacciarsi con l’ufficio scuole del Comune, i genitori che richiedano diete speciali: si ricorda che in tali casi occorre necessariamente utilizzare la modulistica allegata alla pagina Regione Piemonte - diete speciali mensa scolastica che ha validità limitata a ciascun anno scolastico. Nel caso di certificazioni mediche, si ricorda che il medico pediatra è competente al riguardo.

Tale documentazione, per consentire la predisposizione e la validazione degli specifici menù entro l’inizio dell’anno scolastico, dovrà pervenire all’ufficio scuole entro il 25 agosto. Sempre da lunedì 17 luglio sarà possibile presentare eventuali istanze di agevolazione tariffaria: accesso tramite Spid o CIE al seguente link Servizi on line Vigliano Biellese.