Masserano, grande successo per l'incontro con i volontari della CRI di Cossato

Grande successo per l'incontro con i volontari della Croce Rossa di Cossato.“Un ringraziamento – si legge nel post dell'Associazione Genitori Sempre – Masserano che cresce - al Presidente Negri Giuseppe, all'istruttore Pietro, il dottor Edoardo e a tutti i volontari presenti alla serata. Le parole del presidente della Croce Rossa hanno sottolineato l'importanza del volontariato e di come Masserano sia presente nelle unità di Cossato con un consistente numero di volontari.I partecipanti hanno potuto conoscere le manovre salvavita e visionare i mezzi messi a disposizione tra cui il pulmino donato dalla famiglia Zin in memoria di Luigi.Grazie dall'Associazione Genitori per l'adesione... vi aspettiamo al prossimo evento dedicato alla formazione”.