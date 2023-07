Biella, le tariffe urbane del trasporto pubblico rimangono invariate

Questa settimana l’Amministrazione del Comune di Biella ha deliberato di riconoscere ad ATAP Biella le somme necessarie per coprire la differenza determinata dall’aumento stabilito dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, al fine di mantenere invariato il costo di biglietti e abbonamenti. Le cifre stanziate sono di 15.000 euro all’anno per gli anni 2023, 2024 e 2025 (per l’anno 2023 a partire da luglio).

Le tariffe sulle tratte urbane del servizio di trasporto pubblico locale rimangono così invariate, del tutto uguali a quelle approvate con Deliberazione di Giunta comunale nel 2022.

Questi i costi dei titoli di viaggio per l'utenza:

Il commento dell’assessore ai Trasporti Davide Zappalà: “Visti i tanti rincari che le famiglie debbono accollarsi in questo periodo storico a causa dei trend internazionali relativi all’aumento delle materie prime, abbiamo voluto mantenere invariati i costi del trasporto urbano. Spostarsi in città è un’esigenza di tutti ed abbiamo voluto tener in particolare considerazione le famiglie con figli in età scolastica, confermando i requisiti per accedere all’abbonamento ‘mensile studenti’, ma anche per altre fasce: ‘mensile anziani’ e ‘mensile agevolato’ già in vigore. Le cifre stanziate sono sul triennio proprio per garantire stabilità dei costi di biglietti e abbonamenti”.