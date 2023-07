Weekend di gare nel Biellese fra ricordo e beneficenza

A Candelo, venerdì 14 luglio, si correrà in ricordo di Marica Messi, con la corsa non competitiva con partenza, alle ore 18:30, da Piazza Castello. Per l’occasione saranno 3 i percorsi proposti: di 5 e 7 km per gli adulti e uno di 700 m, con partenza alle 19:45 per i bambini.

Per ulteriori informazioni: 339.625.7800.

Anche Valdilana presenta 3 percorsi con “Impazza la Corsa 10”: 5 e 10 km con le rispettive partenze alle ore 16:30 e 18:00, con il mini-percorso dedicato ai bambini che inizierà anch’esso alle 18:00.

La corsa di Valle Mosso sarà dedicata alla memoria di Gian Luigi Rosso e il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione AISM, Sezione di Biella.

Per ulteriori informazioni: 348.318.9554 – Claudia.