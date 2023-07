Vittoria di forza per Leonardo De Grandi sul circuito di Franciacorta

Ennesima prova di forza per il piccolo driver della Rally & Co Leonardo De Grandi che sulla pista di Franciacorta karting track ha dimostrato il suo talento in occasione della 6^ prova di campionato kartsport circuit coppa italia zona 1.

Un sabato sofferto ,con le prove libere dedicate a risolvere i problemi di set up del suo go kart , ma una domenica assolutamente positiva con il 2^ tempo assoluto nelle prove cronometrate a soli 112 millesimi dalla pole position, con vittoria sia in gara 1 (per meno di 1 secondo) che nella finale con un consistente margine di oltre 3 secondi in entrambe le gare ai danni del greco Jason Kosmopoulos.

Nella classifica di campionato categoria mini 60 under 10 Leonardo ha un vantaggio di oltre 250 punti sul secondo che conta su oltre 30 piloti a punti, in attesa della prossima gara del 10 settembre dopo la pausa estiva.