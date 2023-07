SPORT |

Rally & Co protagonista alla 30° Italian Baja FOTO

Rally & Co protagonista alla 30° Italian Baja FOTO

La 30° edizione della Italian Baja come nel dna delle marathon è stata una gara lunga e difficile, svoltasi lo scorso weekend in provincia di Pordenone. Bandiere biellesi, sulla piccola e simpatica suzuki jimny, sono stati Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato come sempre portacolori della scuderia Rally & Co, che hanno tagliato il traguardo in 6° posizione assoluta su 14 arrivati secondi di classe th nella gara di campionato italiano (si correva anche la gara per il campionato mondiale ancor più lunga) dopo ben 270 km di prove cronometrate che hanno messo a dura prova la vettura giapponese svantaggiata per la ridotta cilindrata ma guidata con maestria dal suo preparatore Alberto. "Un esperienza fantastica - dice all'unisono l'equipaggio - con la nostra vettura che ci ha consentito di ottenere anche un 5° tempo assoluto di prova speciale, prestazione veramente inaspettata".

c. s. Rally & Co g. c.