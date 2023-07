Motocross, Gabriele Gianola si racconta con il Panathlon Biella

Per la consueta chiusura della prima parte dell’anno sociale che si svolge fuori sede, il Panathlon Biella ha ospitato il pilota di Zubiena, Gabriele Gianola. Motocrossista di lungo corso passato poi alla supermoto dove ha corso per diversi anni il campionato del mondo, ha illustrato nella prima parte dell’appuntamento estivo gli aspetti della specialità e i segreti della sua moto, una Honda 450 con la tabella e il suo numero 5 stampato sopra.Un racconto che, andando oltre i tecnicismi, ha messo in mostra gli aspetti umani dell’avventura del centauro partita a livello dilettantistico che ha portato l’ospite del presidente Luca Monteleone ad approdare tra i professionisti di questa disciplinata nata solo agli inizi del nuovo secolo.

Ora Gianola fa ancora gara «perché anche a 52 anni non riesco a staccarmi dalle competizioni» ed è istruttore federale e con le insegne della sua JTeam racing e prepara i giovani ad affrontare le gare sia di cross sia di supermoto in controllo ovvero nella più completa sicurezza per sé e per gli altri: «In circuito e in pista è una cosa, fuori c’è da usare tutta la prudenza possibile». Un messaggio tutt’altro che scontato ma che deve essere preso in serie considerazione da chi ama le due ruote.