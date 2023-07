Clima di festa alla Strasandigliano, un centinaio i runners in gara

Clima di festa ieri sera, 11 luglio, per la Strasandigliano che ha richiamato un gran numero di sportivi. Un centinaio gli atleti in gara partiti dalla Cascina Andriana. Alla fine del percorso, premiazioni ai partecipanti e gran ristoro finale in compagnia.