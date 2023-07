Calcio, arriva alla Chiavazzese il nuovo preparatore atletico: ecco chi è

La Chiavazzese ‘75 annuncia ufficialmente che Andrea Ranieri sarà il nuovo preparatore atletico della squadra di Promozione per la stagione 2023/2024. Prof. Ranieri ha maturato la sua pluriennale esperienza principalmente nell’A.S. Biellese: nei suoi primi anni in bianconero ha operato nelle compagini del settore giovanile per poi essere promosso come preparatore atletico della Prima Squadra. Inoltre, nel corso della sua carriera, è stato anche Istruttore di Scuola Calcio ottenendo degli ottimi risultati e riuscendo ad avviare alcuni giovani calciatori verso grandi carriere.

Laureato in scienze motorie ISEF e ottimo conoscitore delle dinamiche calcistiche visti i suoi trascorsi, Ranieri inizierà la sua nuova avventura in blu-cremisi dove avrà la possibilità di mettere al servizio dell’intera squadra la sua professionalità, il suo impegno ed il suo carisma. Le parole di Prof. Andrea Ranieri: “Ho sposato questo ambizioso progetto della Chiavazzese perché mi dà la possibilità di rendermi utile per l’intera società e mettere in campo le mie conoscenze come preparatore atletico. Sono molto felice di poter incontrare nuovamente alcuni giovani calciatori che ho avuto la possibilità e l’enorme piacere di aver allenato alcune stagioni fa quando ero alla Biellese. È un piacere per me poter lavorare con mister Ariezzo: tecnico che conosco molto bene, dotato di grandi valori umani e professionali. So che con lui si può lavorare molto bene visto che tra noi due c’è fiducia reciproca. Queste, secondo me, sono cose molto positive per avviare qualcosa di veramente bello ed importante. Dopo anni di settore giovanile, un trascorso in prima squadra e poi nuovamente tra i giovani, ho avuto questa possibilità di ritornare a lavorare con i grandi e questo mi rende molto orgoglioso. L’aspetto che mi ha colpito molto della Chiavazzese è che qui c’è la possibilità di lavorare con giovani calciatori del territorio e questo al giorno d’oggi non è scontato. Avremo la possibilità di valorizzare ognuno di loro e dar loro la possibilità di mettersi in mostra senza pressioni. Sono molto carico per questa nuova avventura!”.

Con l’ingresso di Ranieri si va a completare lo Staff Tecnico della prima squadra: Davide Ariezzo allenatore, Prof. Andrea Ranieri preparatore atletico e collaboratore, Luigi Coppo preparatore portieri.