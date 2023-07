Calcio, al Cossato arriva Nacho

Città di Cossato comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del giocatore italo-argentino Caamano Pigozzi Ignacio detto Nacho. Il classe '93 è un centrocampista centrale in grado di giocare sia da play sia da mezzala. Giocatore di "gamba", tenace, combattivo ma allo stesso tempo dotato di buona tecnica, caratteristiche che lo rendono abile in entrambe le due fasi di gioco.

Nacho, arriva nella rosa della nostra Prima Squadra dopo essersi messo in evidenza già nel campionato di Eccellenza, nelle file dell'Alicese Orizzonti. Intanto, è ufficiale che la preparazione della Prima Squadra partirà il 3 agosto presso lo Stadio Abate di Cossato. Altre conferme per la prossima stagione sono Adamo, Cremonte, Botto Poala, Canton e Bernardo.