Biella Corse: gare e risultati del fine settimana

Biella Corse è impegnata su più fronti e con risultati alterni: alla decima edizione del Rally del Matese e del Medio Volturno, in Campania; al 43° Rally Internazionale del Casentino, in Toscana e nella Regolarità Turistica Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, a Biella, in Piemonte. Domenica a Predappio (Emilia Romagna) torna in gara il pilota Ezio Perini.

Rally del Matese

Gara sfortunata il 10° Rally del Matese e del Medio Volturno per Fabio Gianfico e Liberato Mongillo. L’equipaggio Biella Corse è stato fermato da un’uscita di strada proprio nell’ultima prova speciale della gara, quando stava per guadagnare una terza posizione assoluta: "Siamo arrivati lunghi al bivio - ha spiegato il pilota – nascosto nell'erba c'era un tombino di cemento e con l'urto si è rotto qualcosa e la macchina ha preso fuoco ... siamo riusciti a spegnerlo in tempo ma, ovviamente, la nostra gara è finita prima del tempo”.

Va ricordato che l'equipaggio, che era alla guida di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5), preparata e assistita in gara dal Lion Team di Andrea Minchella, era stato virtualmente sul podio per tutta la gara, da cui era sceso soltanto al termine della terza prova cronometrata, chiusa con un tempo ampio, per un problema lungo il percorso.

Buoni i risultati del navigatore Biella Corse, Venanzio Aiezza che, a fianco del pilota Giovanni Dello Russo (terzo fra gli Under 25), su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4 / R2) curata dal Lion Team, ha chiuso la gara al 9° posto assoluto, terzo di gruppo e di classe.

Rally del Casentino

Buona gara dell’equipaggio Biella Corse Giuseppe Frattalemi e Luca Silvi che, al 43° Rally Internazionale del Casentino, terza prova dell’International Rally Cup (IRC) 2023, ha gareggiato con una Renault Clio Rally 4 Turbo . (gruppo RC4N, classe RALLY4 2000a/1300t).

I piloti hanno chiuso la competizione al 28° posto assoluto, settimi di gruppo e quinti di classe.

Regolarità Occhieppo-Graglia

Ottime prestazioni per l’equipaggio Biella Corse, Paolo Tonanzi e Romualdo Faccio che, nella gara di Regolarità Turistica “Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia”, corsa sabato a Biella, si sono piazzati al primo posto dell’8° raggruppamento. Va ricordato che Tonanzi-Faccio non hanno gareggiato con l’annunciata Opel Kadett GT/E bensì con una Autobianchi A 112 Abarth del 1982.

Slalom Predappio