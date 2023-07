Scintille a Ponderano, minoranza: “Maggioranza alla sbando”. Sindaco: “Non è vero”

“Si sentono forti e chiari gli effetti di un logoramento costante tra le fila della maggioranza del sindaco Roberto Locca. Lo si era visto nel corso di questi anni di amministrazione con un continuo vai e vieni di assessori dimissionari e assenze degli amministratori. Dallo scorso consiglio comunale è ormai certificato: la maggioranza di Uniti per Ponderano non è più in grado di garantire il quorum necessario per approvare le sue delibere. E’ così che, complici le assenze di diversi consiglieri (probabilmente anche dovute alla pervicacia nel voler fissare le assemblee in orari settimanali spesso proibitivi per chi lavora), con l’uscita dall’aula da parte dei consiglieri di minoranza - dopo aver responsabilmente garantito la presenza per la delibera sulla variazione del bilancio - il Consiglio Comunale si è trovato nell’impossibilità di approvare l’ultimo punto in programma. Il sindaco si è visto quindi costretto a indire un nuovo consiglio per giovedì, ... alle 8”. A scriverlo, in un nota stampa inviata ai giornali il gruppo consiliare di Ponderano Merita.

A stretto giro di posta è arrivata la replica del sindaco Locca: “La maggioranza non è allo sbando. Respingo le accuse di orari impossibili per chi lavora, non è assolutamente vero. Riguardo agli assenti non sono potuti essere presenti per motivi di lavoro, ferie e salute non prevedibili a priori. Il numero legale esisteva, come sottolineato dalla nostra segreteria, non abbiamo voluto fare un'azione di forza con la minoranza”.