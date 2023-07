Candelo, lettera di cittadini a minoranze: “Traffico, velocità e rumore in aumento dopo inizio lavori a Biella”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ai Capi Gruppo del Consiglio Comunale di opposizione di Candelo Elettra Veronese, Candelo per tutti. Renzo Belossi Città possibile.

Con la presente vogliamo evidenziare alcune problematiche relative al problema traffico in via Biella, dopo la chiusura della tangenziale per lavori. Nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera al Signor Sindaco, evidenziando i problemi del traffico praticamente quintuplicato, strada trafficata da tir, camion, auto, già prima della chiusura della tangenziale. Pericolosa per l’alta velocità degli autoveicoli e motocicli che transitano con conseguente pericolo per gli abitanti come gli scriventi che attualmente hanno difficoltà ad immettersi nella strada con l‘auto.

Altro problema il rumore, dovuto al passaggio di auto, moto anche nelle ore notturne, spesso si fermano negli spazi per posteggio con motore acceso. Alla nostra lettera non abbiamo avuto risposta. Sappiamo che la viabilità nel nostro paese è un problema grave, Via Sandigliano,via Iside Viana, via Molignati Piazza Castello, sono percorse da un traffico da bollino rosso. Sarebbe utile una rivisitazione dell‘attuale sistema viario, per evitare problematiche all’ambiente e di salute per i cittadini.

Con la presente, chiediamo un vostro intervento per valutazione di impatto ambientale da parte dell’Arpa, e un intervento nei confronti degli organi competenti al fine di un maggior controllo della velocità degli autoveicoli in via Biella. Nel ringraziarvi per il vostro interessamento siamo a disposizione per eventuali chiarimenti".