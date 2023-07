Oliaro Edilizia: Il miglior momento per acquistare una stufa? D’estate!

Quella di Oliaro Edilizia è una realtà ormai radicata nel territorio biellese: un’azienda storica e dall’esperienza consolidata, che oggi si posiziona tra i rivenditori nazionali “top” del marchio Edilkamin, il più importante marchio italiano nel settore del riscaldamento di ambienti.

Giunta alla quarta generazione, l’azienda offre sistemi all’avanguardia per il riscaldamento degli ambienti: tratta la vendita e l’installazione di stufe di provenienza scandinava e italiana, proponendo sistemi firmati Edilkamin, Dovre, Lincar e Ek63.

Come per lo scorso anno, anche quest’anno si sta iniziando a pensare a come ci si riscalderà quest’inverno: in vista delle grandi richieste e delle poche disponibilità – a causa dell’andamento del mercato – degli ultimi due anni, anche per quest’anno Giorgio consiglia di iniziare ad anticipare ad adesso i tempi di acquisto della propria stufa.

“Il mio consiglio è quello di iniziare ad organizzarsi con anticipo, per prepararsi all’inverno evitando gli stessi lunghi ritardi della scorsa stagione a causa della non disponibilità dei prodotti” spiega. “Quest’anno siamo in una situazione migliore rispetto a quella dello scorso anno, ma è sempre meglio organizzarsi con prudenza”.

Anche a livello economico, è molto più facile trovare sconti e agevolazioni nei pagamenti se si acquista d’estate rispetto al pieno della stagione: da Oliaro sono attive formule interessanti per pagamenti rateali, ordinando la propria stufa adesso ma iniziando a pagarla nella stagione invernale.

I prodotti di casa Oliaro, sia a legna che a pellet, continuano ad essere soggetti ad agevolazioni: ne è un esempio il “conto termico”, l’incentivo erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici), riservato a chi sceglie di sostituire un vecchio prodotto con uno nuovo, e va dal 40 al 60%. Il plus di questo incentivo è che viene erogato in maniera diretta tramite bonifico da parte dell’ente, pochi mesi dopo la fine dei lavori.

“L’evoluzione tecnica di questi prodotti, nel corso del tempo, è diventata davvero incredibile” commenta Giorgio.

“Hanno migliorato il rendimento, diminuito i consumi e le emissioni”.Oliaro si occupa di tutto: vendita, installazione, messa a norma della canna fumaria, tutte le pratiche per gestire gli incentivi. Giorgio rimane a disposizione dei clienti per qualsiasi informazione.

Oliaro Edilizia si trova in via Milano 14 a Biella (BI).

Per informazioni: Tel. 015 21718 – Cell. 335 6347145

Mail: giorgio66oliaro@gmail.com

Sito: www.oliaroediliziastufeapellet.com