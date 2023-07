Yoga e gioco musica a Rosazza, alla sera danzatrice sulla verticale del campanile

Sabato 15 luglio al parco di Rosazza si comincerà presto con il risveglio muscolare per i meno giovani. Al pomeriggio il parco sarà animato, sempre dall'Opificio dell'Arte, che organizzerà una giornata all'insegna del benessere e della condivisione famigliare: yoga per i più grandicelli e gioco musica per i bimbi.

“Un modo per trascorrere un pomeriggio in famiglia e all'aria aperta – spiega l'amministrazione comunale - La sera, invece, nella strettoia, alta spettacolarità per la danzatrice sulla verticale del campanile. Assolutamente da non perdere. Grazie Opificio dell'Arte e Fondazione Crb che ha gentilmente contributo”.