Biella, indagine congiunturale; le previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2023

L’indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul terzo trimestre 2023 indica un generale rallentamento.

Ecco il saldo fra pessimisti e ottimisti dei principali indicatori sulle previsioni degli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il terzo trimestre 2023:

occupazione: 11,4% (era 13,7 % lo scorso trimestre),

produzione totale: -4,7% (era 12,2% lo scorso trimestre)

ordini: -8,7% (era a 8,6% , lo scorso trimestre)

redditività: -6% ( in ulteriore peggioramento rispetto alla scorso trimestre, era - 2,2%).

A commentare l’indagine è Paolo Barberis Canonico, vice presidente Uib con delega all’Economia di Impresa, Sviluppo delle Filiere e Sostenibilità: "In questo trimestre le previsioni degli imprenditori indicano un generale rallentamento, che raffredda le prospettive più ottimistiche dello scorso trimestre. Ora più che mai, occorre una politica industriale che supporti le imprese nei fatti, non solo nelle intenzioni. Mi riferisco, ad esempio, alle risorse disponibili grazie al PNRR e ai nuovi bandi nazionali e regionali che rappresentano preziose opportunità per supportare gli investimenti delle imprese su capitoli importanti, come la sostenibilità o la digitalizzazione. C'è il rischio, però, che questo si traduca in un handicap a causa dello stratificarsi di requisiti, vincoli e obblighi che rendono la partecipazione al bando un'attività altamente impegnativa per le imprese. Se è troppo complicato e oneroso presentare le domande, le imprese rischiano di perdere questa opportunità quindi di rendere vano il proposito di supportare lo sviluppo. Serve, invece, più semplificazione e gradualtà nel raggiungere più elevati standard, a beneficio di un supporto concreto al fare impresa, quindi al motore della produzione di valore e benessere per il territorio".