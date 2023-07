Valdilana, al Parco Reda Teatrando celebra il suo teatro itinerante

Dopo il debutto di sabato scorso, prosegue al Parco Reda, in località Vallemosso a Valdilana, “3x10”, lo spettacolo con cui la compagnia Teatrando celebra la trentesima edizione dei suoi allestimenti itineranti estivi.

Sarà anche l’ultima edizione dello spettacolo pensato con tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono dal 1994, quando fu proposto per la prima volta al Brich di Zumaglia: scene che si susseguono lungo un percorso in un contesto affascinante e pittoresco, collegate da un tema comune, diverso ogni anno, con repliche in tutti i weekend di Luglio. Seguendo questo format, “3x10” sarà replicato Venerdì 14 e Sabato 15, Venerdì 21 e Sabato 22 e infine Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29 con ingresso avverrà ogni 20 minuti dalle 20.30 alle 21.50 (in caso di esaurimento posti potrà essere aggiunto anche il gruppo delle 22.10). Il tema di quest’anno è tutto sintetizzato nel titolo aritmetico.

Il percorso prevede 10 scene, in ciascuna delle quali agiscono 3 personaggi, per un totale di 30 attori impegnati ad ogni replica. Le scene fanno spesso riferimento ai tre numeri del gioco matematico, ma anche ad argomenti trattati nel corso dei trent’anni. Ogni situazione è inoltre un omaggio al teatro stesso (dalla tragedia greca all’opera lirica, dalla commedia al surreale, dal dialettale al teatro nel teatro) a soprattutto alla modalità di rappresentazione che caratterizza la compagnia, proprio a partire dal quel primo spettacolo itinerante.

“Il nostro – spiega il regista Paolo Zanone – è un teatro fatto di intrattenimento, ritmi, inviti ad essere ironici e a non prendersi mai troppo sul serio, ma anche a riflettere e ad essere più solidali. Un teatro fatto anche di costumi figli della nostra fantasia, di piccole invenzioni sceniche, di musiche appropriate e di attori eterogenei, nei generi, nelle espressioni generazionali, nelle abilità”.

Solo info tramite WhatsApp: 331.7473960.