Grandinata violentissima, all'alba di mercoledì, a Borgosesia. Per diversi minuti palline di ghiaccio grandi come noci si sono abbattute sul centro e sulle frazioni, accompagnate da raffiche di vento e scrosci violenti.

Si segnalano danni alle auto in sosta, a giardini e frutteti e anche alle coperture in plexiglass in alcune zone del cimitero.

L'instabilità annunciata martedì da Arpa Piemonte durerà tutta la giornata, con il rischio di altri temporali anche violenti.