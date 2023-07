Venere degli Stracci distrutta dall'incendio, Corradino: “Incredulità e rabbia, vicini al maestro Pistoletto”

“Dapprima c’è stata l’incredulità, poi nel vedere nei video fiamme e fumo distruggere un’opera simbolo dell’arte di Pistoletto cresce la rabbia di chi colpisce, forse non comprendendo il valore, la bellezza del pensiero artistico, la bellezza di un messaggio di pace e trasformazione. Hanno bruciato la Venere che rappresenta proprio colei che trasforma gli stracci, ormai divenuti dei rifiuti, in opera d'arte per farli tornare a vivere”. A scriverlo, sui propri canali social, il sindaco di Biella Claudio Corradino.

E aggiunge: “Questo atto colpisce noi tutti Biellesi che nel maestro Pistoletto vediamo un ambasciatore del nostro territorio e di quella cultura che ci rappresenta che è ‘del costruire’ e non ‘del distruggere’. Sono lieto che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, abbia già annunciato che l’opera verrà eseguita nuovamente e re-installata e sono certo che verranno identificati i colpevoli. Resta l’amarezza per il momento che stiamo vivendo, in particolare per gli episodi che si susseguono di violenza che sembrano far pensare ad un periodo di involuzione, ma sono certo che l’arte e la bellezza siano un ottimo strumento per combattere tali fenomeni. A nome di tutta l’Amministrazione e la cittadinanza esprimo la vicinanza al maestro Michelangelo Pistoletto”.