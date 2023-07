Venere degli Stracci distrutta dalle fiamme, Pistoletto: “Autocombustione dell’atto peggiore dell’umanità”

“La mia prima reazione è stata di un forte controllo dell’emozione, perché la ragione deve vincere sempre”. Queste le prime parole del maestro Michelangelo Pistoletto dopo l'incendio che ha distrutto la Venere degli Stracci, l'opera inaugurata lo scorso 28 giugno nella piazza del Municipio di Napoli.

L'artista biellese ha dichiarato quando segue nel video pubblicato nella pagina YouTube di Cittadellarte: “Emozione e ragione esistono sempre e sono una dualità che deve trovare un accordo, un bilanciamento, un’armonia. La Venere degli stracci rappresenta proprio questa dualità: la bellezza senza fine e il degrado continuo. Due elementi contrari che sono, forse, uno più emozione, l’altro più ragione, ma si incontrano per rappresentare la rigenerazione di questi stracci che stiamo creando. Sono detriti non solo fisici, ma intellettuali, morali, sociali e politici. Quindi la Venere rappresenta la venerabilità: questa stessa parola viene proprio da Venere. C’è un concetto assolutamente profondo e anche morale di incredibile portata, che deve rigenerare la società stracciona. Quest’ultima purtroppo ha preso il sopravvento: è come un’autocombustione dell’atto peggiore dell’umanità. Io non dichiaro guerra preventiva a chi ha fatto questo gesto catastrofico ma propongo la pace preventiva”.

In queste ore, è giunto anche il commento del direttore di Cittadellarte Paolo Naldini nell'articolo a firma Luca Deias, apparso sul sito del Journal della Fondazione Pistoletto: “La Venere degli stracci è dal 1967 simbolo del mondo nell’era del consumismo sconsiderato; adesso la Venere bruciata è anche il simbolo del pianeta in fiamme e di ciò a cui porta la nostra violenza. Ora dobbiamo verificare la solidità della struttura bruciata. Ma prima di tutto vorrei dire ai napoletani che sono solidale con loro e con le loro Istituzioni che hanno voluto accogliere quest’opera in Piazza del Municipio, uno spazio pubblico per eccellenza: che bello e importante ora sarebbe che i napoletani portassero ognuno uno straccio e ricomponessimo insieme una nuova opera pubblica, frutto della cura di tutti per il nostro pianeta, per il coraggio della bellezza contro l’intimidazione della paura”.

