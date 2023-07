Doppio incidente stradale nel Biellese. Il primo è avvenuto a Viverone, dove due auto si sono scontrate per cause da accertare. Alla guida due donne: una 60enne di Andorno Micca e una 61enne di Benna. Proprio quest'ultima è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.

Poco dopo, a Gaglianico, nessun ferito nel sinistro che ha visto coinvolti un veicolo, condotto da una 58enne, e un motociclo con a bordo un 16enne. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.