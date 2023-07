Incidente stradale in via Rigola, a Biella. È successo intorno alle 14.25 di oggi, 12 luglio: a rimanere coinvolti un autocarro e un motociclo per cause da accertare.

Sul posto gli agenti di Polizia Locale per i rilievi di rito. Ferito il conducente del motorino, un uomo di 41 anni. Sembra che le sue condizioni non siano gravi.