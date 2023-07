L'ultima intervista a Licio Gelli, ne parla a Biella il giornalista Franco Fracassi

Franco Fracassi, l’esperto giornalista di geopolitica e comunicazione, nonché scrittore, documentarista, fotografo ed insegnante, ritorna a Biella venerdì 14 luglio, alle 21, al Chiostro di San Sebastiano in via Quintino Sella 4.Parlerà dell’ultima intervista che Licio Gelli gli ha concesso. La serata è stata organizzata dalla sede di Ancora Italia a Biella.

Fracassi ha iniziato a svolgere la professione di giornalista nel 1988 ed ha lavorato per testate italiane ed internazionali. E’ stato inviato in guerra in varie parti del mondo, dalla Bosnia, al Kosovo, All’Angola, all’Afghanistan, all’Ucraina, ha svolto inchieste sulla mafia, il terrorismo, i servizi segreti, la corruzione ecc, ha al suo attivo 30 libri, ha diretto quindici documentari d’inchiesta, ed uno, “The Summit” ha vinto il nastro d’argento come miglior film italiano, mentre un altro “Zero” è stato il documentario italiano più visto al mondo con oltre 270 milioni di spettatori di ottantasei Paesi.

In occasione dell’evento racconterà chi era Licio Gelli, quale immenso potere ha ricoperto per circa 70 anni sia in Italia sia in tutto il mondo e come ha influenzato lo scenario politico ed economico nazionale ed internazionale. E poi ci sarà sicuramente spazio per scoprire cose inedite riguardanti il “maestro venerabile” della Loggia P2.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al seguente numero: 3394717723.