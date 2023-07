Vigliano, fino al 25 agosto aperte le iscrizioni a pre e post scuola

Da venerdì 7 luglio e fino a venerdì 25 agosto 2023 sono aperte le iscrizioni - esclusivamente on line - ai servizi scolastici di pre e post scuola. Gli interessati possono accedere ai Servizi on line Vigliano Biellese tramite SPID o CIE, selezionando il plesso e lo specifico servizio di cui intendono avvalersi.

Gli orari del servizio sono i seguenti: Pre-scuola: Amosso, San Quirico e scuola dell’Infanzia dalle ore 7,30; Post scuola Amosso: dalle ore 16,20 alle ore 17,50; Post scuola dell’Infanzia: dalle ore 16 alle 17,30. Il costo del servizio è rimasto invariato.

All'atto dell'iscrizione, è possibile optare per il pagamento in unica soluzione o in due rate: 50% della cifra come acconto, e saldo entro il 29 dicembre 2023. Effettuata l'iscrizione, entro il 20 agosto gli interessati riceveranno la fattura ed il bollettino per effettuare il pagamento pagoPA. L’iscrizione sarà ritenuta completa a versamento avvenuto.

Info: Ufficio scuole tel. 015512041 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 Ufficio Scuole mailto: scuole@vigliano.info