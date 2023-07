Vespa Club, oltre 250 mezzi al raduno di Biella: in arrivo anche da Barcellona FOTO e VIDEO

In occasione del Raduno Nazionale organizzato come ogni anno dal Vespa Club Biella, che si è tenuto sabato 8 e domenica 9 luglio, erano presenti oltre 250 vespe e moto, insieme a più di 400 persone, per onorare questo evento dedicato a due figure molto vicine al Club Laniero.

Il Memorial Piera Fresia ed Enzo Messina, ha raccolto grandi apprezzamenti e moltissimi commenti positivi da tutti i Vespisti, giunti a Biella da diverse città per questo importante Raduno Nazionale. Soci del Vespa Club di Santhià, Ivrea, Vercelli, Domodossola, Settimo Torinese, Augusta, Barcellona, Pozzo di Gotto e molti altri, hanno invaso le vie della città di Biella. Grazie a questi due giri tra i comuni Biellesi, gli iscritti arrivati da fuori zona, hanno potuto conoscere e godere delle bellezze del territorio.

Nutrita la presenza dei soci del Vespa Club Lele Novara giunti a Biella con un numero elevatissimo di mezzi. Sabato 8 dopo il ritrovo al Centro Commerciale Gli Orsi, gli oltre 80 Vespisti sono partiti toccando Candelo, Castellengo, Mottalciata, Cossato e dopo essere passati per altri comuni della Valdilana, sono scesi fino a Valdengo, giungendo poi a Vigliano dove immersi nel verde hanno concluso il giro con l'aperitivo e degustazione di vini prodotti dalla cantina del Castello di Monte Cavallo.

Domenica 9 invece le Vespe hanno invaso dalle prime ore del mattino il piazzale degli Orsi. Pronte ad affrontare il tour che questa volta è iniziato dal centro di Biella per poi passare dai molti comuni della Vallata ad Ovest del Biellese, Pettinengo, Camandona con tappa e raggruppamento al ponte Colossus e Zumaglia gli altri comuni toccati dal giro. Arrivando poi nella bellissima area sportiva Giuseppe Angelico a Ronco Biellese per la parte finale del raduno. Ad attenderli c'era la Pro Loco di Ronco Biellese che ha provveduto alla preparazione dell'aperitivo e del pranzo che ha soddisfatto tutti.

Durante l'aperitivo si è proceduto con le premiazioni di rito. Soddisfatti per i risultati in termini di iscritti e per la splendida riuscita della manifestazione, sono stati i membri del Vespa Club Biella che prosegue la sua grande mole di eventi del 2023, che culminerà con la prova di settembre della Biella-Oropa. “Un ringraziamento particolare va fatto ai motociclisti del gruppo THINK BIKER che si sono occupati di fare la staffetta, un lavoro finalizzato alla sicurezza di tutti i Vespisti lungo il tracciato controllando agli incroci, rotonde e semafori per consentire al gruppo di rimanere unito. Si ringraziano vivamente per la loro collaborazione gli sponsor che sono: Acquatec, Big Mat di Mondin, Centro commerciale gli Orsi, Lauretana e Massera Gino”.