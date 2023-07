“Fare Rete con i cittadini”, ecco il progetto dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella FOTO

La Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, Dott.ssa Simona Milani presenta un progetto rivolto alla cittadinanza. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella in sinergia con Azienda Sanitaria locale, ha dato avvio al Progetto “Fare Rete con i cittadini”.

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere il mantenimento della salute della persona attraverso incontri educativi coinvolgendo piu’ comuni del biellese su tematiche assistenziali specifiche, accompagnando i cittadini nel loro percorso di salute e di vita del quale diventano protagonisti diretti. Artefici degli incontri sono Infermieri di Famiglia e Comunità, professionisti competenti nella promozione della salute, nella prevenzione e nella gestione partecipativa dei processi di salute individuali e della comunità.

In data 6 luglio, grazie alla sensibilità del Sindaco, di tutta l’Amministrazione del Comune di Massazza e attraverso la collaborazione della Pro Loco è stato realizzato un primo incontro con la cittadinanza. Il primo cittadino Enrico Casana ha testimoniato come l’iniziativa abbia suscitato interesse di molti cittadini provenienti anche da comuni limitrofi e come la conoscenza delle Infermiere di Famiglia e Comunità sia stato un valore aggiunto del pomeriggio trascorso insieme. Le infermiere iscritte all’OPI di Biella, Orietta Siracusano e Maria Varesano, hanno affrontato tematiche assistenziali relative alla prevenzione delle cadute e alla prevenzione delle complicanze conseguenti all'emergenza caldo.

Il pomeriggio ha preso avvio con una parte teorica in linea con le evidenze scientifiche, poi attraverso esempi pratici, è stato attivato un dibattito ricco di confronti, in cui i cittadini hanno partecipato ponendo quesiti e raccontando esperienze personali. La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Massazza, dando vita a un momento conviviale e di ringraziamento. Come Ordine, crediamo fortemente in questo progetto e riteniamo che stringere alleanze con i cittadini e con le Amministrazioni locali sia fondamentale per attuare una modalità di risposta ai bisogni di salute che si focalizza non solo sulla risposta diretta alla necessità ma soprattutto sull’empowerment e sul welfare generativo di comunità.