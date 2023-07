Rifiuti ingombranti e differenziata, è polemica a Piatto

A pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova raccolta differenziata, sorgono le prime polemiche nel Biellese.

Succede a Piatto, dove Silvia Gregory, che risiede a frazione Vietto, sabato 8 luglio ha scritto una mail al Comune lamentando l'abbandono di rifiuti ingombranti nella frazione ed il difetto di comunicazione dell'Amministrazione in merito alla nuova differenziata.

“Quella dell'8 luglio – dichiara Gregory - é l'ennesima email all'attenzione del Sindaco per i rifiuti ingombranti che vengono abbandonati da estranei nella frazione. Ho richiesto le telecamere. La mia prima email risale al 2022: non ho mai ricevuto risposta. Dal primo luglio é partita la nuova raccolta differenziata per la quale non abbiamo ancora ricevuto evidenza dal Comune. Credo manchi completamente senso civico e rispetto per i contribuenti”.

Oggi, mercoledì 12 luglio, la risposta, via mail, del Sindaco Enzo Giacomini, con questo contenuto: “Il ritiro dei rifiuti ingombranti è previsto il secondo mercoledì di ogni mese. In merito all'installazione delle telecamere, a causa delle limitate disponibilità finanziarie dell'Ente non è possibile collocare tali apparecchi su tutto il territorio comunale, sia per i costi di acquisto, che per le spese di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Relativamente alle nuove modalità per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di informare la popolazione, lunedì 3 luglio sono stati affissi appositi manifesti in formato A3 in tutte le bacheche comunali. Inoltre martedì 4 luglio sono stati distribuiti a tutte le famiglie i volantini informativi in formato A4”.