Progetto BI WILD: migliaia i giovani coinvolti in esperienze sul territorio

La Provincia di Biella ancora una volta si spende a favore del territorio nell’ambito di iniziative particolarmente significative che riguardano i giovani. Nello specifico è stato sostenuto con un contributo economico il progetto BI WILD, una cinque giorni per vivere sul territorio esperienze pensate per un pubblico giovane dal Comune di Biella in collaborazione con Fondazione BIellezza e Associazione Stile Libero, consistente in dibattiti, workshop sui temi di attualità, musica, danza e teatro, finalizzati alla valorizzazione della Generazione Z con percorsi di formazione, contest ed azioni di cittadinanza attiva.

Le attività organizzate sul territorio provinciale hanno spinto la Provincia ad accordare un sostegno anche in considerazione della sua attuale funzione di “casa dei Comuni”. Le attività infatti si sono snodate non solo a Biella, nella cornice di Palazzo Ferrero, Cittadellarte e Fondazione Sella ma anche a Sordevolo, Rosazza, Graglia, Coggiola, Oasi Zegna, Veglio, Lago della Vecchia, Rifugio Rivetti, Andorno, Rosazza, Campiglia Cervo, Mottalciata, Castellengo. Il progetto ha coinvolto migliaia di giovani ed elemento di grande rilievo è stato il coinvolgimento di numerosi docenti degli istituti scolastici del territorio che hanno auspicato una seconda edizione dell’iniziativa.

«Quando l’Assessore del Comune di Biella Gabriella Bessone ci ha coinvolti nell’iniziativa - spiega Edoardo Maiolatesi, Consigliere Provinciale alle Politiche Giovanili - la Provincia di Biella ha fin da subito confermato il suo appoggio con entusiasmo. Ancora una volta si è creata una forte sinergia tra le istituzioni del pubblico e privato sociale del territorio, oltre ad operatori privati che hanno scelto di investire nel biellese. In qualità di Consigliere Delegato alle politiche giovanili ho fortemente voluto incentivare le attività che erano coerenti con le mie deleghe e con quanto la Provincia si è proposta di sostenere attualmente. Quello che mi ha fatto particolarmente piacere, oltre ai numeri e al grado di soddisfazione manifestato dagli organizzatori e dai partecipanti, è stato l’effetto moltiplicatore creatosi in quanto l’investimento ha prodotto un indotto esponenzialmente più elevato e questo, me lo si lasci dire, mi pare un dato niente affatto secondario nell’attuale momento storico, economico e sociale».