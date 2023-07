Lancio del “Tocco” al Bona ricordando Asia D'Amelio, creata una borsa di studio a suo nome FOTO e VIDEO

Un momento di allegria all'Istituto Eugenio Bona di Biella per celebrare la fine dell'anno scolastico. Circa 85 studenti dei vari di indirizzi di studio si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di ieri, 11 luglio, nella sede centrale di via Antonio Gramsci per prendere parte alla Festa del Diploma.

In tal sede, si è tenuta la sfilata degli allievi e la consegna dell'attestato che sugella la fine del percorso scolastico. All'evento erano presenti amici e parenti. Grandi emozioni ha suscitato il lancio del “Tocco”, il classico cappello dei neolaureati. In seguito, si sono alternati diversi interventi tenuti dall'assessore del comune di Biella Barbara Greggio, insieme al consigliere provinciale Edoardo Maiolatesi e alla preside Raffaella Miori.

Proprio quest'ultima ha annunciato la creazione di una borsa di studio per studenti meritevoli, in memoria di Asia D'Amelio, la giovane di 18 anni mancata troppo presto lo scorso gennaio. Presente anche la madre che ha ricevuto l'attestato di diploma della ragazza che, se non fosse stato per un barbaro e cinico destino, avrebbe festeggiato l'ambito traguardo.