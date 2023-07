Carcere Biella, l'allarme di Con.si.pe: “Grave carenza di personale”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Le recenti previsioni di incremento di organico del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Biella sono inadeguate. A dichiararlo è il Presidente di Con.si.pe - Domenico Nicotra - che chiede agli organi politici e amministrativi del Dap di rivedere le previsioni di incremento di organico ritenute insufficienti. Il DAP, prosegue il leader di Con.si.pe, nel recentissimo passato ha investito tanto in ordine a risorse umane e finanziare per riportare il carcere di Biella in una situazione quanto sufficiente, tuttavia il numero esiguo di neo agenti previsti con la prossima assegnazione non sembrano proseguire con gli sforzi si qui profusi.

È necessario, conclude Nicotra, rivedere il quantum dei neo agenti di Polizia Penitenziaria da assegnare al reparto di Biella per assicurare anche in futuro il mantenimento di livelli accettabili di sicurezza penitenziaria”.