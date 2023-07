Riceviamo e pubblichiamo:

“Vogliamo ricordare l'amico Carlo Ribotta per il suo impegno e il contributo che ha dato alla nostra sezione del CAI di Trivero come socio e come membro del Consiglio direttivo.

Esperto conoscitore della montagna, lo ricorderemo sempre per la sua competenza e serietà nell'organizzare e condurre tante delle nostre escursioni in montagna. Grazie Carlo”.