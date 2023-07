Scout all'Argimonia, la competizione a favore della solidarietà FOTO

Domenica 25 giugno si è tenuta la storica competizione a coppie organizzata dal gruppo Scout Trivero 1, sulla rocca dell’Argimonia, con partenza alle ore 8:30 al Bocchetto Luvera. La gara nasce nel 1977, proposta dai capi dell'allora gruppo neonato; il fondatore Gianluigi Griffa, con alcuni genitori, pensò a questa giornata per coinvolgere i giovani e proporre loro lo scoutismo.

La protagonista principale dell’edizione di quest’anno, che ha visto la partecipazione di 63 coppie di tutte le età, è stata la solidarietà: ogni atleta si è messo in gioco con e per il proprio compagno, con cui ha condiviso la fatica di salire in vetta e la gioia di arrivare al traguardo. Solidarietà di coloro che non sono parte del gruppo scout Trivero 1, come gli amici dell’oratorio e di altri gruppi scout, ma che hanno voluto condividere con noi questa giornata così speciale. La solidarietà anche da parte degli sponsor, che hanno permesso di premiare adeguatamente i vincitori, come Cristiano Messin e Chigioni Pietro, miglior tempo dell’edizione 2023, 41 minuti e 35 secondi, e vincitori della categoria senior; le vincitrici della classifica femminile Morè Rossana e Chilò Valentina, tempo di 53 minuti e 43 secondi.

Ma lo spirito solidale più importante è per coloro che sono stati colpiti dall’alluvione di maggio e grazie a questa giornata gli organizzatori hanno raccolto circa 1200 euro, che andranno devoluti ad AGESCI Emilia Romagna, per sostenere il territorio e i lavori di riqualificazione.

A seguire il trasferimento a Stavello, dove si è tenuta la celebrazione della Santa Messa, il pranzo e la storica lotteria sempre ricchissima di premi.

I risultati delle gare o della lotteria rimarranno sempre delle grandi incognite, ma ciò su cui si potrà sempre contare sarà il sorriso sui volti di grandi e piccini.