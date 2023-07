Al Biella Rugby arriva Riccardo Ghelli

In arrivo da Rovigo Delta, squadra Campione d’Italia fresca di titolo, il giovane estremo Riccardo Ghelli. Classe 2001, nasce a Ferrara il 20 maggio di quell’anno, muove i suoi primi passi sul campo da rugby indossando la casacca del club della sua città. Enfant prodige, è abile nel farsi notare: conquista un posto nella selezione Emilia Romagna negli anni 2014/2015/2016, ma al suo primo anno di Under 18 riceve la chiamata da Rugby Badia e nello stesso anno viene convocato con la selezione regionale Veneto. A soli diciassette anni esordisce in Serie A con il nuovo club.

Nella stagione 2019/2020 viene convocato dalla Nazionale maggiore 7’s ed esordisce a Lisbona nella prima tappa europea. A metà della stagione 2021/2022 a Ghelli viene proposto il passaggio al Top 10 con il prestigioso club rossoblù. Tante presenze tra le riserve nella prima stagione, più diradate nel corso del campionato 2022/2023, dove comunque registra qualche presenza in campionato e una soltanto in Coppa Italia.

“Quando ho ricevuto la chiamata da parte del Biella Rugby ho fatto le dovute ricerche e fin da subito ho capito che si trattava di un club con valori solidi, ambizioso, professionale, in grado di esprimere un gioco che si sposa con il mio. Dal momento della chiamata a quello della mia conferma sono passati pochissimi giorni. Non c'era dubbio, per continuare a crescere e puntare in alto, Biella era il posto giusto. Dalla prossima stagione mi aspetto un campionato pieno di soddisfazioni personali e di squadra. Sono pronto dare tutto me stesso per i miei nuovi compagni e per questa nuova maglia”.

L’head coah Alberto Benettin: “Riccardo è un giocatore davvero interessante, lo abbiamo visto lo scorso anno nel Rovigo, dove è riuscito ad inanellare qualche presenza senza purtroppo riuscire a trovare troppo spazio. Viene da noi per trovare più gioco, più minuti. È un giocatore a cui piace molto attaccare ed è veloce, tanto che fa parte della Nazionale Seven. Gli piacciono gli spazi, soprattutto gli piace usarli al meglio per attaccare, caratteristica in perfetta sintonia con il gioco che vogliamo proporre. Siamo felici di poter contare su di lui l’anno prossimo e speriamo riesca a trasferirci, anche se è giovane, l’esperienza che ha maturato nel campionato superiore”.