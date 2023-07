Cirio bis, Zangrillo dopo i dubbi di Cesa (Udc): "È il candidato naturale, la politica deve garantire continuità"

"Considero quella di Alberto Cirio alle prossime elezioni regionali in Piemonte come la candidatura naturale". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sul nome del candidato che dovrà rappresentare il centrodestra alle prossime votazioni.

Nei giorni scorsi, invece, qualche dubbio in questo senso era stato sollevato da Lorenzo Cesa dell'Udc. "La politica ha bisogno di garantire continuità - ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - perché le sfide che dobbiamo affrontare, anche in questa regione, sono molto complesse".

"Vedo francamente una coalizione di centrodestra molto convinta nel convergere sul nome di Cirio", ha concluso il ministro Zangrillo.