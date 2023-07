Grande partecipazione a Lessona per il Summer Festival. Bissati i numeri del primo weekend. Circa 500 persone hanno preso parte allo spettacolo di Arturo Brachetti. Successo di pubblico di poco superiore anche nelle serate musicali: da Follia 2000 Carolina Marquez passando per Collettivo Samsara e Raffa FL fino alla Compagnia Via del Campo. A conferma del forte richiamo che sta ottenendo la rassegna di Lessona.