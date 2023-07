Due giorni di festa a Candelo, in 600 a ballare al Ricetto (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Candelo)

Candelo si lascia alle spalle anche la 5a edizione dell’appuntamento estivo nato nel 2017.

I due giorni di festa sono stati organizzati dall’Associazione Viviamo Candelo, in simbiosi con la Pro Loco e il patrocinio del Comune: “Fondamentale è stata la collaborazione degli enti – affermano gli organizzatori – e grazie al supporto di ciascuno è stato possibile realizzare un evento da circa 600 partecipanti. Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, i volontari e soprattutto i cittadini”.

Tenutesi al Ricetto Medievale, le serate sono state avvolte dalla musica anni ’70-’80 e l’animazione di DJ Tere, il gruppo woodstock Family accompagnato da DJ Zanka e in chiusura dalla musica anni ’90 di Peter DJ.

L’evento a ingresso libero ha offerto la possibilità di cenare con la Grigliata argentina tra le Rue del Ricetto, grazie a Belgiardino di Curino. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza: in questi giorni i responsabili effettueranno i conteggi e, in base alla cifra raggiunta, decideranno dove devolvere i fondi sul territorio.