Biella, ecco il programma della Festa dël Piemont

La Festa dël Piemont verrà celebrata a Biella con due eventi gratuiti e a ingresso libero. Questo il programma: sabato 15 luglio alle ore 21:00 presso il Chiostro di San Sebastiano (Museo del Territorio Biellese) si terrà lo spettacolo comico “Badola” di Marco & Mauro, due comici che entrano in contatto con il pubblico in maniera diretta; mercoledì 19 luglio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella, sarà il momento della 1ª Festa dël Piemont (dalla legge del 2022 che la istituisce), celebrata con una iniziativa istituzionale e culturale.

L’evento di sabato 15, lo spettacolo comico “Badola” di Marco & Mauro, sarà uno show scoppiettante e 'semplice'. Ripercorrerà una serie di hit parade dei pezzi migliori del duo, che ogni anno viene integrato da nuove situazioni comiche e dall’improvvisazione, che rende ogni spettacolo diverso l’uno dall’altro.La 1ª Festa dël Piemont si terrà la mattina di mercoledì 19 a partire dalle ore 10:00 presso Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella. In apertura, il musicista Roberto Fila intonerà il celebre brano Barun Litrun, canzone popolare piemontese cantata anche da Gipo Farassino. Dopo una breve introduzione di Alessio Ercoli, consigliere comunale e ideatore dell’iniziativa, si passerà ai saluti istituzionali, tra i quali quello del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, del Sindaco di Biella Claudio Corradino, del Presidente della Provincia di Biella e del Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella.

A seguire, con l’Assessore a Istruzione Pubblica e Politiche Giovanili del Comune di Biella Gabriella Bessone, verrà presentato e distribuito il fumetto “Biella tra le Nuvole” tradotto in lingua piemontese koiné (“Biela trames le nìvole”) dalla Prof.ssa Michela Zegna e in piemontese biellese (“Bièla ‘n mes ai nìvole”) dal Dott. Andrea Di Stefano.

Dopo un intermezzo musicale, si passerà alla parte più culturale con i tre interventi in scaletta: Mauro Vercellotti parlerà del Piemonte negli studi di Lamberto Loria, Roberto Gremmo si soffermerà sul raffronto tra la situazione linguistica in Piemonte e Catalogna, Franco Di Braccio approfondirà il tema dell’identità e cultura piemontese. Si proseguirà con la lettura della poesia “Rassa nostran-a” di Nino Costa e con l’ultima esibizione canora, per chiudere con un rinfresco con prodotti del territorio. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.