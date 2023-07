Storie di Fabbrica e del Campanile in arrivo

Il 16 luglio Storie di Piazza con gli Amici di Bagneri in accordo con il Comune di Muzzano e il sostegno di Fondazione CR Biella Vi invita a conoscere la storia del piccolo borgo attraverso un'immersione nei suoi spazi e nella sua natura, un modo speciale per scoprire meglio l’Ecomuseo della Civiltà Montanara inserito nella Rete Museale Biellese.

In occasione dello spettacolo l’associazione Storie di Piazza aggancia anche un laboratorio cinematografico che coinvolgerà ragazzi e bambini di diverse età nella giornata del 15 luglio. Il progetto denominato Contiamo su di noi, ideato da Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti, ha come tema dominante quello dell’acqua, tema principe per il 2024. Sempre il 16 luglio Storie di Piazza sarà presente con il progetto Woolscape con una guida teatralizzata al Lanificio Botto e villaggio operaio di Miagliano, in collaborazione con Amici della lana e il Comune di Miagliano.

Lo spettacolo Storie del campanile di domenica 16 luglio a Bagneri ci permetterà di rivivere la magica atmosfera del 900 grazie a figuranti e attori calati nel periodo degli anni 50 e 60 del secolo scorso, quando il borgo era ancora molto popoloso e vivace con la sua scuoletta attiva, il falegname, le donne sull'uscio o al lavatoio, gli antichi mestieri, le persone che battevano le castagne o andavano a Sordevolo a fare la spesa con il cistùn. Saranno 3 le partenze in orari differenti, alle 11, alle 12 e alle 16, conclusione con un momento festoso il concerto finale alle 17.30 dei Ratapignata. Storie del campanile, racconterà quindi le storie del luogo, e si riporterà l’attenzione sulla vita del paese, con momenti di animazione teatrale e musicale che permetteranno di ascoltare le vicende e le avventure che hanno caratterizzato il borgo.

Sono coinvolti numerosi volontari e gli attori Erika Borroz, Beatrice Cartotti, Davide Ingannamorte, Veronica Morellini, Maurizia Mosca, Francesca Natale, Massimo Negro, Franco Pellanda, Luciano Tomasoni, Luisa Trompetto, Davide Tropeano. Le piccole: Rebecca Bertagnolio, Nina Baù, Arianna e Margherita Nicoli, Cora Valenti, Gemma Vogliano. Musiche Raffaele Antoniotti, Luciano Conforti. Regia Manuela Tamietti e Oriana Minnicino. Costumi Laura Rossi. L’appuntamento per la partenza dei gruppi è sotto al campanile della chiesa dedicata a San Bernardo, perno centrale della vita del paese con la sua campana che scandisce il tempo e la sua storia da raccontare, intorno ad esso ruoterà l’animazione di Storie di piazza. Il Campanile di Bagneri, innalzato nel 1881, attualmente necessita di un restauro conservativo. Il campanile rappresenta un segno identitario e comunitario non solo per i pochi abitanti di Bagneri ma per tutta la Valle Elvo, e per i tanti amici di Bagneri. Urge riportare a piena vita il manufatto il cui restauro prevede un impegno economico notevole per questo è importante l’aiuto di tutti.

Anche questa occasione di spettacolo ci permetterà di trascorrere insieme ore serene in un incantevole luogo. La partecipazione è libera, le offerte raccolte andranno a sostegno del restauro del campanile. Sarà possibile usufruire del servizio buffet a cura di Amici di Bagneri, servizio garantito dalle 12,30 solo a coloro che parteciperanno alla manifestazione. Santa Messa alle 15. Il trio Ratapignata che si esibirà a Bagneri alle 17,deve il suo nome al pipistrello che nella cultura occitana, è simbolo di buon augurio. Il TRIO condivide oltre alla passione per la musica anche una lunga esperienza nell'ambito della musica tradizionale, e per il momento conclusivo propone un repertorio che spazia dalle valli occitane piemontesi al Centro-Francia estendendosi fino alla Bretagna. Prenotazioni whatsapp 3396881717 e info@storiedipiazza.it

Il 16 luglio Woolscape il progetto finanziato da Compagnia di San Paolo, sarà presente al Lanificio Botto con una guida teatralizzata dal titolo Storie di Fabbrica, nello specifico Amore e fame sul sentiero delle sirene, con Noemi Garbo ed Elena Straudi (arpa) con visita al villaggio operario curata da Ted Martin Consoli, per il progetto Identità Sonore ovvero i suoni della fabbrica e del villaggio ascoltabili grazie al qrcode posti su pannelli descrittivi lungo il paese, progetto realizzato dal Comune di Miagliano grazie al finanziamento del Gal Montagne Biellesi. Partenza alle h. 16, prenotazioni 351 8862836, sono consigliate cuffie e auricolari per un’immersione nel suono. www.storiedipiazza.it