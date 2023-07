La poesia “in cammino” a Occhieppo Superiore, nuovo evento di Enrico Frandino

Un percorso poetico tra emozioni, musica, poesia: questo è quello che si terrà ad Occhieppo Superiore il 15 luglio dalle 17 presso il locale "Bacco Tabacco e Venere" in via Martiri della Libertà 25. Protagonisti la poetessa e consulente editoriale Giulia Coppa e Enrico Frandino "il poeta dell'anima".

L'evento condurrà i partecipanti attraverso un sentiero poetico vero e proprio, in cui chi camminerà con i due poeti attraverserà paesaggi dell'anima in cui osservare orizzonti di emozioni, guidati ad un ascolto interiore profondo. Una nuova collaborazione quella che sarà presentata che preluderà ad una serie di eventi futuri organizzati nel Biellese dai due poeti, entrambi con esperienze di pubblicazione.

Giulia Coppa, autrice di romanzi, racconti e poesie è conosciuta come " La scrivania letteraria" denominazione all'interno della quale sono inserite sia l'attività di consulente letterario sia quello di scrittrice. Enrico Frandino ormai in giro per il mondo con progetti che abbinano la poesia al teatro , musica, arte figurativa, televisione, giornalista, intellettuale impegnato nel sociale è conosciuto in Italia e all'estero dove collabora con molte accademie e istituzioni culturali. Una cornice musicale sottolineerà l'intero evento.